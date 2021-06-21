Ahmet Öksüz 61 yaşında,
Selahattin Öksüz'ün oğlu, merhum Yusuf, merhum Lütfü, Cemil, Remzi, Fahriye Yinanç, Fikriye Güven, kardeşlerin yeğeni, Hikmet, Şahin ve Münire kardeşlerin ağabeyi, Gökhan, Recep, Ömer ve Faruk kardeşlerin babası, Serkan Ôzcanın kaynı, Sanayi esnaflarından Yücel, Mete Öksüz’ün amcasının oğlu, Şenay Öksüz'ün eşi, Ahmet Öksüz vefat etmiştir.
Cenazesi 21.06.2021 öğle namazına müteakip Pınarbaşı camiinde kılınarak Türkköyü Pınarbaşı mezarlığına defnedilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Saraykent'te serkan market karşısı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
oğlu gökhan 0 545 573 48 75
Yücel öksüz 0 546 712 94 33