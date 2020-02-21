Ahmet, Ödemiş
Ahmet Ödemiş
21 Şubat 2020 Cuma 09:28
Allah Rahmet Eylesin Yakınlarına Baş Sağlığı Dilerim.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerin başı sağ olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmeti ile muamele eylesin ödemiş ailesinin başı sağolsun mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin
Allahım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.