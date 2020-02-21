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Ahmet, Ödemiş

Ahmet Ödemiş

Ahmet, Ödemiş
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Anahtar Kelimeler:
ÖdemişAhmet
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Aydemir ÜNLÜ ( Denizli ) 3 gün önce

Allahım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.

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Oğuzhan Demirci 3 gün önce

Allah Rahmet Eylesin Yakınlarına Baş Sağlığı Dilerim.

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Hüseyin albay 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Fahri Yılmaz 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerin başı sağ olsun

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Mahmut DÖNMEZ Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yusuf Taş 3 gün önce

Allah rahmeti ile muamele eylesin ödemiş ailesinin başı sağolsun mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Soner Orçan 3 gün önce

Allah rahmet eylesin

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