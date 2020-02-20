Ekinözü ilçesi Kandil Mahallesi’nden Hürü ve Elif Ödemiş’in eşi, Kamuran, Halil İbrahim, Zekeriye, Mehmet, Metin ve Sıddık Ödemiş kardeşlerin babası, Gazi Kılıç, Hakkı Kirik, Duran Kayhan, Yusuf Ceylan, Yemliha Kurt ve Ali Gözümoğlu bacanakların kayınbabası muhtar Ahmet namıyla bilinen Kentpark Marketler Zinciri’nin onursal başkanı Ahmet Ödemiş vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Şubat Perşembe günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıp Türkköyü Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi’nde eski Saraykent Market üstündeki kendi hanesinde okunacaktır.
0533 779 2654 oğlu Kamuran
0533 779 2615 oğlu Halil İbrahim
0533 779 2675 oğlu Zekeriye
0505 561 0686 oğlu Mehmet
Ahmet Ödemiş 77 yaşında
20 Şubat 2020 Perşembe 09:20
Ekinözü ilçesi Kandil Mahallesi’nden Hürü ve Elif Ödemiş’in eşi, Kamuran, Halil İbrahim, Zekeriye, Mehmet, Metin ve Sıddık Ödemiş kardeşlerin babası, Gazi Kılıç, Hakkı Kirik, Duran Kayhan, Yusuf Ceylan, Yemliha Kurt ve Ali Gözümoğlu bacanakların kayınbabası muhtar Ahmet namıyla bilinen Kentpark Marketler Zinciri’nin onursal başkanı Ahmet Ödemiş vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Şubat Perşembe günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıp Türkköyü Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi’nde eski Saraykent Market üstündeki kendi hanesinde okunacaktır.
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun