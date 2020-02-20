Ahmet Ödemiş 77 yaşında

Ekinözü ilçesi Kandil Mahallesi’nden Hürü ve Elif Ödemiş’in eşi, Kamuran, Halil İbrahim, Zekeriye, Mehmet, Metin ve Sıddık Ödemiş kardeşlerin babası, Gazi Kılıç, Hakkı Kirik, Duran Kayhan, Yusuf Ceylan, Yemliha Kurt ve Ali Gözümoğlu bacanakların kayınbabası muhtar Ahmet namıyla bilinen Kentpark Marketler Zinciri’nin onursal başkanı Ahmet Ödemiş vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Şubat Perşembe günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıp Türkköyü Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi’nde eski Saraykent Market üstündeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için irtibat:

0533 779 2654 oğlu Kamuran

0533 779 2615 oğlu Halil İbrahim

0533 779 2675 oğlu Zekeriye

0505 561 0686 oğlu Mehmet