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Ahmet Ödemiş 77 yaşında

Ahmet Ödemiş 77 yaşında
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Ekinözü ilçesi Kandil Mahallesi’nden Hürü ve Elif Ödemiş’in eşi, Kamuran, Halil İbrahim, Zekeriye, Mehmet, Metin ve Sıddık Ödemiş kardeşlerin babası, Gazi Kılıç, Hakkı Kirik, Duran Kayhan, Yusuf Ceylan, Yemliha Kurt ve Ali Gözümoğlu bacanakların kayınbabası muhtar Ahmet namıyla bilinen Kentpark Marketler Zinciri’nin onursal başkanı Ahmet Ödemiş vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Şubat Perşembe günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıp Türkköyü Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi’nde eski Saraykent Market üstündeki kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için irtibat:
0533 779 2654 oğlu Kamuran
0533 779 2615 oğlu Halil İbrahim
0533 779 2675 oğlu Zekeriye
0505 561 0686 oğlu Mehmet

 


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Sami atmaca 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Bekir CENGİZLER 6 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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cuma eser 5 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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KAZIM DAVUTOĞLU 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ 5 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Kazim DAVUTOGLU 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN

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Ali Akarsu İstanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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