Ahmet Kirik 74 yaşında

Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi’nin Durud mezrasından merhum Şaban Kirik'in oğlu ; Mehmet, Ali, Feyzi, Kadir, Hürü, Eşe ve Fadime kardeşlerin abisi, Yunus, Şaban, Muhammed, İsa, Fadime ve Kadir kardeşlerin babası Ahmet Kirik vefat etmiştir. Cenazesi 29 Aralık 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Müftü Reşit Efendi caminde namazı kılınacaktır.
Taziye telefonları
Oğlu Yunus 0537 854 75 64
Oğlu Şaban 0542 433 15 57
Oğlu İsa 0544 764 52 86
Oğlu Mert 0553 653 96 87
oğlu Kadir 0542 667 26 28
oğlu Fevzi 0543 301 20 97