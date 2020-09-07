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Ahmet Karalar 60 Yaşında

Ahmet Karalar 60 Yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden Merhum Demirci Cuma ve Miyase Karalar ailesinin oğlu, Esvet,Hatice,Esen,Sevinç ve Ali Karalar kardeşlerin Abisi,
Ömer ve Nida Karalar kardeşlerin babası, Gürcan Mıhcı'nın Kayınbabası, Vergi Dairesi Personeli Ahmet Karalar 5 Eylül 2020 Cumartesi günü vefat Etmiştir. Cenazesi İkindi Namazına Müteakip Namazı Kılınarak Gariplik Mezarlığında Defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar :
0 545 633 35 11 kardeşi Ali Karalar 
0 533 773 93 40 M.Ali Cingöz 


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Ahmet Karalar 60 Yaşında
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Hamza Topsakal 9 saat önce

Merhum ahmet kardeşime Allahdan rahmet anasına eşine evlatlarına kardeşlerine damadına eniştelerine ve sevenlerine durmuş köker nezdinde baş sağlığı dilerim

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Bayram duyar 9 saat önce

ahmet arkadaşım sen insanları incitmez kırmazdın iyilik severdin rabbim de seni incitmez inşAllah mekanın cennet olsun kabirin purnur toprağın bol olsun nurlar içinde yat Allahım denetime dahil ettigin kullar içinde eyle insAllah

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Caner 9 saat önce

Değerli büyüğümüz abimiz dostumuz Biz senden razıyız Ahmet abi Allah ta senden razı olur inş

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MEVLÜT BEKÇİ (ANKARA) 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Metin ÖZCAN 8 saat önce

Sevgili Ahmet Kardeşim'e , Yüce Allah'tan rahmetler diliyorum. Rahmetli Cuma amca da, babamın çok yakın arkadaşı idi. Ahmet kardeşim de ortaokul yıllarımızdan beridir çok yakın arkadaşım ve dostumdu...Son günlerde, iki eski okul arkadaşlarımı, dostlarımı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Sevgili Ahmet kardeşim ; her zaman güleryüzü, dost canlısı sohbet ve ilgisiyle benim ve tüm dostlarının gönüllerinde silinmez bir yer etmiş kardeşimizdi...Bir çok müşkül durumdaki insanlara da elinden geldiğince yardım eden, yol gösteren pırlanta kalpli bir insandı. Her karşılaştığımızda, güler yüzü ile bol sohbetlerimiz olurdu...Erken yaşta kaybettiğimiz Ahmet kardeşim'in mekanı Cennet olsun İnşaAllah. Çok kıymetli evlatlarına, ailesine, akrabalarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Nur içinde yatsın...

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Ali Yanık 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok değerli biriydi. Hakkımız var ise helal olsun

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Mevlut kutlu 8 saat önce

Okul cocukluk arkadasim can gardasim Allah rahmet etsin yattigin yer cicek bahcesi olsun, ,

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Ramazan KILIÇ Başkent vergi dairesi müdürü 6 saat önce

Çok değerli mesai arkadaşım, Allah rahmet eylesin, nur içinde yat. Mekanın cennet olsun.

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