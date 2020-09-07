Ahmet Karalar 60 Yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Merhum Demirci Cuma ve Miyase Karalar ailesinin oğlu, Esvet,Hatice,Esen,Sevinç ve Ali Karalar kardeşlerin Abisi,
Ömer ve Nida Karalar kardeşlerin babası, Gürcan Mıhcı'nın Kayınbabası, Vergi Dairesi Personeli Ahmet Karalar 5 Eylül 2020 Cumartesi günü vefat Etmiştir. Cenazesi İkindi Namazına Müteakip Namazı Kılınarak Gariplik Mezarlığında Defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar :
0 545 633 35 11 kardeşi Ali Karalar
0 533 773 93 40 M.Ali Cingöz
Merhum ahmet kardeşime Allahdan rahmet anasına eşine evlatlarına kardeşlerine damadına eniştelerine ve sevenlerine durmuş köker nezdinde baş sağlığı dilerim