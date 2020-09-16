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Ahmet Hafızoğlu 101 yaşında

Ahmet Hafızoğlu 101 yaşında
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Akbayır mahallesinden Cuma ve Emik Hafızoğlu ailesinin oğlu: Emekli İmam Hatip Mevlüt, Öğretmen Yusuf, Arefe, Gülseren, Meryem, Nuran ve merhum Hatice kardeşlerin babaları, Ramazan, Aydın, Şerif, Gündüz, Mustafa Aksoy ve Ahmet Aral bacanakların kayınbabası Ahmet Hafızoğlu  vefat etmiştir.
Cenazesi Akbayır mahallesinde 16 Eylül 2020 günü öğle namazına müteakip defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Akbayır mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonu:
0537 657 50 20 oğlu Yusuf
0544 717 15 76 oğlu Mevlüt


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Ahmet Hafızoğlu 101 Yaşında
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Mehmet Adsal (Sağıroğlu ) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun

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Mehmet Erman (Hoca) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah çok güzel.insan takva sahibi Allah mekanını cennet eylesin inşaAllah

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İbrahim Kaynak 5 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Mehmet Ali Günay 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun insAllah ailesine sabır versin Mazhar Günay teyzesı oglu Hafiz Ahmet emmi gani gani rahmet eylesin inşAllah

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Sabit Yinanç 4 saat önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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Kemal Götürler 4 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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