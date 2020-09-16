Akbayır mahallesinden Cuma ve Emik Hafızoğlu ailesinin oğlu: Emekli İmam Hatip Mevlüt, Öğretmen Yusuf, Arefe, Gülseren, Meryem, Nuran ve merhum Hatice kardeşlerin babaları, Ramazan, Aydın, Şerif, Gündüz, Mustafa Aksoy ve Ahmet Aral bacanakların kayınbabası Ahmet Hafızoğlu vefat etmiştir.
Cenazesi Akbayır mahallesinde 16 Eylül 2020 günü öğle namazına müteakip defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Akbayır mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonu:
0537 657 50 20 oğlu Yusuf
0544 717 15 76 oğlu Mevlüt
Ahmet Hafızoğlu 101 yaşında
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:00
Akbayır mahallesinden Cuma ve Emik Hafızoğlu ailesinin oğlu: Emekli İmam Hatip Mevlüt, Öğretmen Yusuf, Arefe, Gülseren, Meryem, Nuran ve merhum Hatice kardeşlerin babaları, Ramazan, Aydın, Şerif, Gündüz, Mustafa Aksoy ve Ahmet Aral bacanakların kayınbabası Ahmet Hafızoğlu vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah çok güzel.insan takva sahibi Allah mekanını cennet eylesin inşaAllah
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun insAllah ailesine sabır versin Mazhar Günay teyzesı oglu Hafiz Ahmet emmi gani gani rahmet eylesin inşAllah
Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun