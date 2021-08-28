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Ahmet Gözükara 74 Yaşında

Ahmet Gözükara 74 Yaşında
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Ahmet Gözükara 74 Yaşında

Merhum Mustafa ve Fatma Gözükara ailesinin oğlu, merhume Menevşe Gözükara'nın (Karaca) eşi, merhum Kasap Selahattin, Mehmet ve Ali Rıza Gözükara ile merhume Aişe Kelek ve Hatice Kala kardeşlerin kardeşi, Hacı, Muhasebeci Murat, Fehmi, Recep ve Serdal Gözükara

, Leyla Yurt ve Fatma Şakalar kardeşlerin babası, Yaşar Yurt ve Ali Şakalar bacanakların kayınbabaları, Ramazan, TKİ’den emekli İsa Karaca'nın enişteleri, Hakim Hacı İbrahim,

Gazi Mustafa, Belediye itfaiyesinden emekli Erdal Gözükara'nın amcaları, Hüdaverdi ve Ramazan Kala'nın dayıları Elbistan Belediyesinden emekli Ahmet Gözükara 74 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü ikindi namazından sonra Türkköyü Pınarbaşı Camiinde cenaze namazı kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.

Not: Covid 19 nedeniyle taziyeler telefon ile kabul edilecektir.

Taziye için telefonlar:

0539 950 93 64 Oğlu Hacı

0546 455 02 35 Oğlu Murat

0533 521 03 52 Oğlu Fehmi

0536 376 99 23 Oğlu Recep

0545 371 39 72 Oğlu Serdal

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Ahmet Gözükara 74 Yaşında
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