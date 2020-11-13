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Ahmet Gök 76 yaşında

Ahmet Gök 76 yaşında
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Hasankendi mahallesinden Ali ve Hatice Gök ailesinin oğlu, Ali, Dinçer, Bilal, Ömer, İslam, Hatice ve Hanifi Gök kardeşlerin babası, Cebrail Eren ve İsmail Cırık'ın kayınbabası AEL'den emekli Ahmet Gök uzun yıllar muzdarip olduğu akciğer hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.


Cenazesi13 Kasım 2020 günü Cuma namazına müteakip Hasankendi mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.


Taziyesi kendi hanesindedir. 


Taziye için telefonlar :


0 532 174 99 50 oğlu Ali Gök
0 505 687 79 50 oğlu Dinçer Gök
0 543 612 34 97 oğlu Bilal Gök
0 506 511 73 50 oğlu Ömer Gök

 


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Ahmet Gök 76 Yaşında
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