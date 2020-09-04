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Ahmet Erdoğan 62 yaşında,

Ahmet Erdoğan 62 yaşında,

Ahmet Erdoğan 62 yaşında,
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Kızılcaoba mahallesinden Yusuf ve merhume Lütfiye Erdoğan'ın oğlu, Merhum şıh İslam ve merhume Feriha Doğan'ın damadı, Muhittin Erdoğan'ın yeğeni, Emine Erdoğan'ın eşi, Cuma,Fennur, Sefa, Mesure ve Servet kardeşlerin kardeşi. Ömer, Akif ve Durmuş Erdoğan kardeşlerin babası, Beşir,Hasan ve Gani Doğan kardeşlerin eniştesi, Akif Yüksek'in bacanağı, belediyeden emekli Ahmet Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi 5 Eylül 2020 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Türkköyü Camii'nde kılınacak olup Türkköyü mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i ve taziyesi Pınarbaşı Caddesi Simge Pide Fırını yanında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Ömer:0 545 299 76 75
Oğlu Akif:0 544 622 10 62
Oğlu Durmuş:0 544 710 10 73

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