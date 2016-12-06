Efsus Turan Mahallesinden Şadiye Yaşar’ın eşi, Ali, Mesut ve Mustafa Yaşar ile Semiha Gezici’nin babaları, Mehmet Gezici’nin kayınbabası, Ahmet Duran Yaşar, 81 yaşında vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Efsus Turan Mahallesi Atlaskent Konutları üstü, Atlas Pide Fırını yanında okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 544 511 45 98 oğlu Mustafa Yaşar.
MERHUM AHMET DURAN YAŞAR AMCAYA CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.