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Ahmet Duran Yaşar 81 yaşında

Efsus Turan Mahallesinden Şadiye Yaşar’ın eşi

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Ahmet Duran Yaşar 81 yaşında

Efsus Turan Mahallesinden Şadiye Yaşar’ın eşi, Ali, Mesut ve Mustafa Yaşar ile Semiha Gezici’nin babaları, Mehmet Gezici’nin kayınbabası, Ahmet Duran Yaşar, 81 yaşında vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Efsus Turan Mahallesi Atlaskent Konutları üstü, Atlas Pide Fırını yanında okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 544 511 45 98 oğlu Mustafa Yaşar.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

MERHUM AHMET DURAN YAŞAR AMCAYA CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Sami POLAT 2 hafta önce @MEHMET GÜNEŞ[tedaş]

Allah rahmet eylesin, Akrabalarına sabrı cemil diliyorum..

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Mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Nizam KILINÇ 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun...

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