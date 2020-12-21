Ahmet Duran Türkkaya 72 yaşında.

Kalealtı mahallesinden Nuri ve Hanım Türkkaya ailesinin oğlu, Mehmet, Nuri, Hanım, ve Gülcan Türkkaya ile Nurcan Dilli, Sündüz Çağlar, Öznur Doğan ve Himaye İlhan kardeşlerin babası, Ahmet Dilli, Nuh Çağlar, Zekeriya İlhan, Ahmet Doğan ve İsmet Türkkaya bacanakların kayınbabası, Ahmet Duran Türkkaya 21 Aralık 2020 pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye icin telefonlar :

0546 229 19 44 torunu M.Said Dilli

0544 464 51 15 torunu Ahmet Türkkaya

0542 655 95 64 oğlu Mehmet Türkkaya