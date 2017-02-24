Aslen Afşin Yeşilyurt Mahallesinden olup Kahramanmaraş’ta ikamet eden Mese Kanat’ın eşi, emekli Öğretmen İşadamı Hacı Bekir Kanat ile Bahtışen Güler, Gönül Kaya, Şengül Gönen, Songül Çelik, Nilüfer Kanat, Fatma Ergin, Mese Uçar, Sevgi Bozkurt ve Menşur Gülay’ın babaları, Hacı Gülay, Recep Kaya, Ahmet Ergin, Bekir Çelik, Ahmet Bozkurt, Mustafa Güler, Salih Gönen, Adil Uçar ve Durdu Kanat’ın kayınbabaları, Afşin esnaflarından Ahmet Duran Kanat, vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Belkan Sokakta kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 533 303 46 55 oğlu Hacı Bekir Kanat.