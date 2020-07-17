banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahmet Duran Çakmak 90 Yaşında

Ahmet Duran Çakmak 90 Yaşında
banner17
banner43

Güneşli mahallesi'nden Osman ve Hatice Çakmak ailesinin oğlu; Ahmet Vural'ın damadı, merhum Kadriye Çakmak'ın eşi, Nalbant Hüseyin Çakmak, Fayga Baydemir, Ülbiye Çeker, Fadime Erşahin, Ülger Karataş Kardeşleri. merhum Durdu Ahmet Çakmak, öğretmen Yaşar Çakmak, öğretmen Sedat Çakmak, Tedaştan Emekli Hatice Çiçek ve Elbistan Esnaflarından Memet Çakmak kardeşlerin Babası, Fikret Çiçek, Öğretmen Serap Çakmak Milli eğitim mensubu Hatice Çakmak, Hacer Çakmak ve Canan Çakmak'ın Kayınpederi  14 Torun Dedesi Tüfekçi Namı ile anılan Ahmet Duran Çakmak 17 Temmuz 2020 Cuma Günü vefat etmiştir.
Taziye İçin Telefonlar;
Oğlu Yaşar:0 536 583 86 15
Oğlu Sedat:0 505 358 04 88
Oğlu Memet:0 542 732 83 51


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Duran Çakmak 90 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cemgil uluer ( fako) 3 hafta önce

Ahmet duran amcaya Allahtan rahmet, tüm çakmak ailesine başsağlığı dilerim, mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
JOKERİYE 3 hafta önce

NURLAR İÇİNDE YAT ALLAH RAHMET EYLESİN BİZ İNCİNMEDİK SENDEN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Korona 3 hafta önce

Korona korona korona yaktın bizi

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Mehmet ağan İstanbul 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olur inşALLAH...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Hamamcı 3 hafta önce

Merhum Ahmet Duran Amcaya Allah'tan rahmet başta Yaşar ve Sedat hocam olmak üzere yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Arif BİLGİN 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HÜSEYİN ÖNAT 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar