Güneşli mahallesi'nden Osman ve Hatice Çakmak ailesinin oğlu; Ahmet Vural'ın damadı, merhum Kadriye Çakmak'ın eşi, Nalbant Hüseyin Çakmak, Fayga Baydemir, Ülbiye Çeker, Fadime Erşahin, Ülger Karataş Kardeşleri. merhum Durdu Ahmet Çakmak, öğretmen Yaşar Çakmak, öğretmen Sedat Çakmak, Tedaştan Emekli Hatice Çiçek ve Elbistan Esnaflarından Memet Çakmak kardeşlerin Babası, Fikret Çiçek, Öğretmen Serap Çakmak Milli eğitim mensubu Hatice Çakmak, Hacer Çakmak ve Canan Çakmak'ın Kayınpederi 14 Torun Dedesi Tüfekçi Namı ile anılan Ahmet Duran Çakmak 17 Temmuz 2020 Cuma Günü vefat etmiştir.
Taziye İçin Telefonlar;
Oğlu Yaşar:0 536 583 86 15
Oğlu Sedat:0 505 358 04 88
Oğlu Memet:0 542 732 83 51
Ahmet Duran Çakmak 90 Yaşında
17 Temmuz 2020 Cuma 15:56
Güneşli mahallesi'nden Osman ve Hatice Çakmak ailesinin oğlu; Ahmet Vural'ın damadı, merhum Kadriye Çakmak'ın eşi, Nalbant Hüseyin Çakmak, Fayga Baydemir, Ülbiye Çeker, Fadime Erşahin, Ülger Karataş Kardeşleri. merhum Durdu Ahmet Çakmak, öğretmen Yaşar Çakmak, öğretmen Sedat Çakmak, Tedaştan Emekli Hatice Çiçek ve Elbistan Esnaflarından Memet Çakmak kardeşlerin Babası, Fikret Çiçek, Öğretmen Serap Çakmak Milli eğitim mensubu Hatice Çakmak, Hacer Çakmak ve Canan Çakmak'ın Kayınpederi 14 Torun Dedesi Tüfekçi Namı ile anılan Ahmet Duran Çakmak 17 Temmuz 2020 Cuma Günü vefat etmiştir.
NURLAR İÇİNDE YAT ALLAH RAHMET EYLESİN BİZ İNCİNMEDİK SENDEN
Korona korona korona yaktın bizi
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olur inşALLAH...
Merhum Ahmet Duran Amcaya Allah'tan rahmet başta Yaşar ve Sedat hocam olmak üzere yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.
Ahmet duran amcaya Allahtan rahmet, tüm çakmak ailesine başsağlığı dilerim, mekanı cennet olsun.