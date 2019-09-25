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Ahmet Doğan 75 yaşında

Ahmet Doğan 75 yaşında

Ahmet Doğan 75 yaşında
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Güblüce Mahallesi’nden merhum Hacı Bektaş ve Hatun ailesinin oğlu, merhum Mustafa, Mehmet ve Hüseyin Doğan ile Remziye Üstün kardeşlerin kardeşi, Mustafa, Abdurrahman, Hulusi ve Hatun Doğan kardeşlerin babası, EÜAŞ’tan emekli Ahmet Doğan vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Eylül Çarşamba günü Kızılcaoba Yeni Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Güblüce Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi çite minareli camiin yakınındaki Dal Market karşısındaki hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:
0505 561 9548 oğlu Mustafa
0545 785 0786 oğlu Abdurrahman
0543 971 1001 oğlu Hulusi.


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doğan 2 saat önce

Koç gibi yaşadı koç gibi öldü aslan gibi adamdı

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Hacı Durdu CEHİZ 5 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Ali Akarsu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Ahmet Sungur 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yattigi yerler nur olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun

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Sait Anteplioğlu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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saadet bulut 1 saat önce

amcamızın vefatını uzaklardan öğrenmiş bulunmaktayım.onurlu yaşadı onurlu öldü .rabbim mekanını cennet etsin.evinin dibinde eşkıyaları yaşatmadı.yiğit adamdı vesselam. gururumuzdur.

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HÜSEYİN ÖNAT 54 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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