Ahmet Doğan 75 yaşında

Güblüce Mahallesi’nden merhum Hacı Bektaş ve Hatun ailesinin oğlu, merhum Mustafa, Mehmet ve Hüseyin Doğan ile Remziye Üstün kardeşlerin kardeşi, Mustafa, Abdurrahman, Hulusi ve Hatun Doğan kardeşlerin babası, EÜAŞ’tan emekli Ahmet Doğan vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Eylül Çarşamba günü Kızılcaoba Yeni Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Güblüce Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi çite minareli camiin yakınındaki Dal Market karşısındaki hanesinde okunacaktır.
0505 561 9548 oğlu Mustafa
0545 785 0786 oğlu Abdurrahman
0543 971 1001 oğlu Hulusi.
Koç gibi yaşadı koç gibi öldü aslan gibi adamdı