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Ahmet Doğan 74 yaşında

Ahmet Doğan 74 yaşında
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Ahmet DOĞAN, 74

Güblüce mahallesinden merhum Ali ve Münüre Doğan’ın oğlu, merhum Şaban ve Fatma Alpay’ın damadı,Mükremin (merhum), Ekrem, Mehmet, Mustafa, Hannen, Ömer, Yakup Doğan ve Zeliha Ekici ile Ayten Tahirgil’in kardeşleri,Gülüzar Doğan’ın eşi, Ayşe, Fahri, Hatice, Emine ve Ebubekir kardeşlerin babası, Cuma Yanık, Hacı Balkan ve Mükremin Sönmez’in kayın pederi, Gazi Ahmet Doğan 6 Haziran 2021 tarihinde vefat etmiştir. 

Cenazesi 07.06.2021 Pazartesi günü Öğle Namazından sonra Türkköyü Camisinde kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Elbistan TOKİ Konutlarında kendi hanesindedir. 

Taziye için yakınları:

Kardeşleri;

Ekrem: 0 (545) 366 0679

Mehmet: 0 (546) 829 2324

Mustafa: 0 (544) 731 8270

Hannen: 0 (533) 303 32 90

Ömer: 0 (544) 411 5746

Yakup: 0 (545) 412 2678

Oğulları;

Fahri: 0 (543) 374 3322

Ebubekir: 0 (536) 342 6655

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Ferize Doğan 23 saat önce

Mekanın cennet olsun topraklar sıkmasın Gülizar ablama ve çocuklara Rabbım sabırlar versin

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Hüseyin SÖNMEZ 22 saat önce

Allah rahmet eylesin dedem mekanın cennet olsun inşAllah

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Sait anteplioglu 22 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Ali Akarsu Istanbul 22 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Niyazi CERİTLİ 22 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim mekanı

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Metin üstün 22 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Bayram Balkan 21 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekani cennet olsun

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Mehmet Erman 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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