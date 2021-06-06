Ahmet Doğan 74 yaşında

Ahmet DOĞAN, 74

Güblüce mahallesinden merhum Ali ve Münüre Doğan’ın oğlu, merhum Şaban ve Fatma Alpay’ın damadı,Mükremin (merhum), Ekrem, Mehmet, Mustafa, Hannen, Ömer, Yakup Doğan ve Zeliha Ekici ile Ayten Tahirgil’in kardeşleri,Gülüzar Doğan’ın eşi, Ayşe, Fahri, Hatice, Emine ve Ebubekir kardeşlerin babası, Cuma Yanık, Hacı Balkan ve Mükremin Sönmez’in kayın pederi, Gazi Ahmet Doğan 6 Haziran 2021 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi 07.06.2021 Pazartesi günü Öğle Namazından sonra Türkköyü Camisinde kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Elbistan TOKİ Konutlarında kendi hanesindedir.

Taziye için yakınları:

Kardeşleri;

Ekrem: 0 (545) 366 0679

Mehmet: 0 (546) 829 2324

Mustafa: 0 (544) 731 8270

Hannen: 0 (533) 303 32 90

Ömer: 0 (544) 411 5746

Yakup: 0 (545) 412 2678

Oğulları;

Fahri: 0 (543) 374 3322

Ebubekir: 0 (536) 342 6655