Ahmet Doğan 74 yaşında

Ahmet DOĞAN, 74
Güblüce mahallesinden merhum Ali ve Münüre Doğan’ın oğlu, merhum Şaban ve Fatma Alpay’ın damadı,Mükremin (merhum), Ekrem, Mehmet, Mustafa, Hannen, Ömer, Yakup Doğan ve Zeliha Ekici ile Ayten Tahirgil’in kardeşleri,Gülüzar Doğan’ın eşi, Ayşe, Fahri, Hatice, Emine ve Ebubekir kardeşlerin babası, Cuma Yanık, Hacı Balkan ve Mükremin Sönmez’in kayın pederi, Gazi Ahmet Doğan 6 Haziran 2021 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 07.06.2021 Pazartesi günü Öğle Namazından sonra Türkköyü Camisinde kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Elbistan TOKİ Konutlarında kendi hanesindedir.
Taziye için yakınları:
Kardeşleri;
Ekrem: 0 (545) 366 0679
Mehmet: 0 (546) 829 2324
Mustafa: 0 (544) 731 8270
Hannen: 0 (533) 303 32 90
Ömer: 0 (544) 411 5746
Yakup: 0 (545) 412 2678
Oğulları;
Fahri: 0 (543) 374 3322
Ebubekir: 0 (536) 342 6655
Mekanın cennet olsun topraklar sıkmasın Gülizar ablama ve çocuklara Rabbım sabırlar versin