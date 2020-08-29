Ahmet Dadak 70 yaşında,

Aslen Afşin Nadır mahallesinden olup Elbistan Güneşli mahallesinde ikamet eden Durdu Mehmet ve Fındık Dadak ailesinin oğlu, Tombak mahallesinden Hüseyin ve Elif Arslan'ın damadı, Senem Dadak'ın eşi, Kamil, Cemil, Gülistan, Menekşe ve Döne kardeşlerin ağabeyi, Emre Arslan'ın eniştesi, Atilla, Ata, Mustafa, Arife, Döne ve Aysel kardeşlerin babası, Mevlüt Bakar ve Cebrail Güven'in kayınbabası, Ahmet Dadak vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Emniyet Caddesi İsmetpaşa okulu karşısında kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

0 541 643 05 03 kardeşi Kamil,

0 536 702 70 01 oğlu Atilla,

0 546 827 87 24 oğlu Ata,

0 542 202 03 04 oğlu Mustafa,

0 545 639 54 76 damadı Cebrail,

0 541 543 84 01 damadı Mevlüt.