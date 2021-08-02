Ahmet Cırık 75 yaşında

Ahmet Cırık Yaş 75
Hasankendi mahallesinden Haşim Cırık, merhum öğretmen Hamza Cırık’ın kardeşi, Emre, Kadir ve Mesut Cırık kardeşlerin babası, Aysel Cırık’ın eşi, merhum emekli Öğretmen Bayram Kul, emekli öğretmen İbrahim Kul, Emekli Sağlık Memuru Alaaddin Kul, Emekli Milli Eğitim Şube Müdürü Necati Kul, Emekli Öğretmen Hüseyin Kul, Emekli TİGEM Şube Müdürü Muhsin Kul, Öğretmen Tahsin Kul, Emekli Ebe Sedakat Çiçek, Sultan Kul, Selma Pasin’in enişteleri, emekli Elbistan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Osman Çiçek, Hamit Çengel ve Cengiz Pasin’in bacanakları, Elbistan Devlet Hastanesinden Emekli Sağlık Memuru Ahmet Cırık 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenaze 31 Temmuz 2021 Cumartesi Hasankendi Mahallesinde defnedilmiştir.
Taziye için oğlu Emre CIRIK ( 0. 543 393 23 83)