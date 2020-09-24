Ahmet Ceviz 91 yaşında

Aslen Afşin Aristil mahallesinden merhum Duran ve Zeynep Ceviz’in oğlu; Songül Ceviz’in eşi, Ramazan, Tamer, Mine, Ferdana kardeşlerin babaları, Aydın ve Duran Ceviz’in kayınpederi, Yakup, Halil, Mustafa Ceviz ve Hatice Karpınar kardeşlerin abisi, kaportacı Duran ve Yusuf ve Belediye Personeli Bünyamin Ceviz’in amcaları Ahmet Ceviz vefat etmiştir. Cenazesi 25 Eylül 2020 Cuma namazına müteakip Ulu caminde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Telefonları:

0542 643 38 31 damadı Duran

0505 782 82 81 oğlu Ramazan

0538 256 40 41 oğlu Tamer