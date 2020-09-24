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Ahmet Ceviz 91 yaşında

Ahmet Ceviz 91 yaşında
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Aslen  Afşin Aristil mahallesinden merhum Duran ve Zeynep Ceviz’in oğlu; Songül Ceviz’in eşi, Ramazan, Tamer, Mine, Ferdana kardeşlerin babaları, Aydın ve Duran Ceviz’in kayınpederi, Yakup, Halil, Mustafa Ceviz ve Hatice Karpınar kardeşlerin abisi, kaportacı Duran ve Yusuf ve Belediye Personeli Bünyamin Ceviz’in amcaları Ahmet Ceviz  vefat etmiştir. Cenazesi 25 Eylül 2020 Cuma namazına müteakip Ulu caminde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Telefonları:
0542 643 38 31 damadı Duran
0505 782 82 81 oğlu Ramazan
0538 256 40 41 oğlu Tamer


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Ahmet Ceviz 91 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 5 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet;evlatlarına,yakınlarına,tüm CEVİZ ailesine başsağlığı diliyorum.

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Kemal Götürler 5 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Mustafa TURAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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Mehmet şimşek 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mesut Köprübaşı 4 saat önce

Ahmet Ceviz Efendiye Allah'tan Rahmet; Yakınlarına Başsağlığı Dilerim. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah. Amin...

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Rahmi Güllü 4 saat önce

Ahmet Amcaya Allah’tan rahmet diliyorum, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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