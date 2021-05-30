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Ahmet Çabuk 73 yaşında

Ahmet Çabuk 73 yaşında
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Ahmet Çabuk 73 Yaşında

Merhum Ahmet ve merhume Rukiye Çabuk’un oğlu, merhum Ejder Çabuk’un kardeşi, Nejla, Cengiz, Ahmet ve Hülya kardeşlerin babaları, sanayi esnaflarından Yaşar ve Kadastro personeli Adnan Özyurt’un dayısı, sanayi esnafı Bülent Sağ ve Fatih Kara'nın kayınbabaları aslen Kahramanmaraşlı olup, Elbistan’da ikamet eden mobilya ustası Ahmet Çabuk vefat etmiştir.

Cenazesi 31.05.2021 pazartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Yurtiçi Kargo arkasında kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Cengiz 0546 487 35 86

Oğlu Ahmet 0546 635 21 66

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