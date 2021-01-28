Ahmet Bağcı 80 yaşında,
Ekinözü Ortaören mahallesi Uzunçayır mezrasından merhum Memet ve Medine Bağcı ailesinin oğlu, Güllühan Bağcı’nın eşi, Beytullah, Saadettin. Emine kardeşlerin abisi, eski Muhtar Orhan, Adnan, Rüştü, Mehmet, Yunus, Gülendam, Medine, Mine ve Münevver kardeşlerin babası, Uğur, Arif, Bahtiyar ve Gökhan bacanakların kayınpederi, Ahmet Bağcı vefat etmiştir.
Cenazesi 30 Ocak 2021 Cumartesi günü, öğle namazına müteakip Ortaören Uzunçayır mezrasında defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 544 597 11 13 oğlu Orhan Bağcı
0 542 836 23 40 oğlu Mehmet Bağcı
0 536 676 61 77 kardeşi Saadettin Bağcı