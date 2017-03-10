Esnaflarımızdan Arığ Yapı sahibi Abdulhamit Arığ'ın babası, Ahmet Arığ, vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Sekili’de kendi hanesinde okunacaktır.
10 Mart 2017 Cuma 10:21
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Esnaflarımızdan Arığ Yapı sahibi Abdulhamit Arığ'ın babası, Ahmet Arığ, vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Sekili’de kendi hanesinde okunacaktır.