Karamağra mahallesinden Mustafa ve Ayişe Aksu ailesinin oğlu, Alhas Aksu'nun damadı, Mehmet Aksu'nun abisi, Şaban, Hasan, Mustafa, Muhsin, Osman, Gulseren, Emine, Kudret, Sabiha ve Ayşe Aksu kardeşlerin babası Mehmet Layık , Şıhhamit Güneş, Hazrettin Güneş, Ahmet Demir ve Naki Tapancı bacanakların kayinpederi, Mehmet, İsmail, Eşe ve Gülbahar Aksu'nun amcası Ahmet Aksu 22 Ocak 2017 Pazar günü vefat etmiştir.
Ahmet Aksu 77 yaşında;
23 Ocak 2017 Pazartesi 21:57
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Kuranı Kerim kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
0537 552 93 99 Torunu Ahmet Aksu
0542 833 68 55 Oğlu Muhsin