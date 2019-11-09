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Ahmet Akdağ 81 yaşında

Ahmet Akdağ 81 yaşında

Ahmet Akdağ 81 yaşında

Uncular Mahallesi Höplek mezrasından Hacı-Habibe Akdağ ailesinin oğlu, Süleyman, Ş.Hamit, Gülseren, Hatice, Nazmiye, Aynur, Gülay, Habibe ve Karaelbistan Osman Gazi İlkokulu müdürü Hamit Akdağ 'ın babası, Yunus Akdağ' ın amcası, Ali Rıza Karlık, Mustafa Yıldırım, Ali Karadoğan' ın kayın babası Ahmet Akdağ 9 Kasım 2019 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Kasım 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip Uncular mahallesinde kaldırılacaktır.

Taziyesi, Uncular mahallesi Höplek mezrasında olacaktır.

Taziye için telefon:

0 530 787 07 54 oğlu Hamit Akdağ


Yerel Manşetler
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