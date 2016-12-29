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Ahmet Ak 52 yaşında

Çiçek mahallesinden Yahya ve Elif Ak ailesinin oğlu,

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Ahmet Ak 52 yaşında

Çiçek mahallesinden Yahya ve Elif Ak ailesinin oğlu, Öznur Ak’ın eşi, öğretmen Onur ve Sait Ak kardeşlerin babası, Avni, Emekli Öğretmen Medeni, Hayati ve Müfettiş Yıldırım Ak kardeşlerin kardeşi, Şeker Fabrikası’ndan emekli Ahmet 29 Aralık 2016 günü vefat etmiştir. Cenazesi; İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı’na defnedildi.

Kur’an-ı Kerim’i; TOKİ Camii yanında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 541 410 33 32 oğlu Onur,

0 505 394 22 83 kardeşi Yıldırım.

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