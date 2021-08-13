Adil Ölker 62 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Bedirler kabilesinden Muharrem Ölker’in oğlu, Dr. İlhan Ölker, Engin Ölker, Av. Sezer Ölker, Dilber Culdan, Nevin Ergin, Umay Bilge Ölker, Enver Savaş Ölker'in babaları merhum Meyse Ölker’in eşi, Cemil, Harun, Yunus, Sezai, Mehmet, Sevim, Zeliha, Suna, Asuman kardeşlerin ağabeyi, Adil Ölker vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Ağustos Cumartesi günü öğle namazından sonra Büyükyapalak Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Büyükyapalak Mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 553 080 53 46 oğlu İlhan Ölker
0 536 793 46 91 kardeşi Harun Ölker.