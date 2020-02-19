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Adil Ölker 41 yaşında

Adil Ölker 41 yaşında
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Büyükyapalak Mahallesi Bedirler kabilesinden Fahri ve merhume Şehribani Ölker ailesinin oğlu, Ebubekir ve Kemal Ölker kardeşlerin kardeşi, Davut, İsmail, Üsün ve Selahattin Ölker kardeşlerin yeğeni Adil Ölker vefat etmiştir. Cenazesi, 19 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesi’nde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Alptuğ Caddesi Sekili Park Apartmanı’nda okunacaktır.

Taziye için irtibat:
0542 766 5151 babası Fahri
0530 865 7446 kardeşi Kemal

 


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Hamdi olgun 5 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Murtaza AKKUŞ 5 saat önce

Allah Rahmet Eylesin

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Yakup KÜLEÇ 5 saat önce

Allah rahmet eylesin
Mekanı cennet olsun inşALLAH

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ruşen Kılınç 4 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun kardeşim AİLESİNİN bası sag olsun ALLAH sabırlar versin inşAllah

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Haki Pekdemir. İstanbul 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Aydemir ÜNLÜ (Denizli ) 4 saat önce

Allahım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağ olsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.

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Ömer Faruk erşahin 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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