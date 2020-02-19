Adil Ölker 41 yaşında

Büyükyapalak Mahallesi Bedirler kabilesinden Fahri ve merhume Şehribani Ölker ailesinin oğlu, Ebubekir ve Kemal Ölker kardeşlerin kardeşi, Davut, İsmail, Üsün ve Selahattin Ölker kardeşlerin yeğeni Adil Ölker vefat etmiştir. Cenazesi, 19 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesi’nde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Alptuğ Caddesi Sekili Park Apartmanı’nda okunacaktır.
Taziye için irtibat:
0542 766 5151 babası Fahri
0530 865 7446 kardeşi Kemal
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun