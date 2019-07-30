Adem Köker 57 yaşında

Aslen Ekinözü ilçesinden Mehmet ve Fadime Köker ailesinin oğlu, Mustafa, Ali, Üzeyir ve Bekir Köker kardeşlerin kardeşi, Hacer Köker’in eşi, Kemal, Fadime, Kezban, Seda, Feyzanur ve Serkan kardeşlerin babası, Ekinözü Yazı İşleri Müdürü Sait Şahin’in eniştesi, Elbistan Belediyesi’nden emekli Adem Köker vefat etmiştir. Cenazesi, 30 Temmuz 2019 Salı günü Ekinözü ilçesinde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan’da Esentepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi İnci Apartmanı’nda kendi hanesinde okunmaktadır.
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.