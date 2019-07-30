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Adem Köker 57 yaşında

Adem Köker 57 yaşında

Adem Köker 57 yaşında
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Aslen Ekinözü ilçesinden Mehmet ve Fadime Köker ailesinin oğlu, Mustafa, Ali, Üzeyir ve Bekir Köker kardeşlerin kardeşi, Hacer Köker’in eşi, Kemal, Fadime, Kezban, Seda, Feyzanur ve Serkan kardeşlerin babası, Ekinözü Yazı İşleri Müdürü Sait Şahin’in eniştesi, Elbistan Belediyesi’nden emekli Adem Köker vefat etmiştir. Cenazesi, 30 Temmuz 2019 Salı günü Ekinözü ilçesinde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan’da Esentepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi İnci Apartmanı’nda kendi hanesinde okunmaktadır. 

Taziye için telefon: 

0507 960 0346


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Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Bilal sönmez 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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NİHAT ALTUN 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN SABIR DİLİYOM

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Rıdvan atmaca 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur inş ailesinesabırversin

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Yılmaz kallan 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekamı cennet eylesin

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Ali Kırdağ 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İsmail kara 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesini ve yakınlarını başısagolsun

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