Adem Akkaya 65 yaşında,

Çiçek mahallesinden Şerif Hafız namı ile anılan Şerif ve Hatice Akkaya ailesinin oğlu, Saffet, Rafet, Tugay ve Açelya Akkaya ile Seda Özcan kardeşlerin babası, Abdullah Akkaya, Akif Akkaya, Şenay Çıkın, Müşerref Gürbüz, Vesile Karanlıktagezer, Nesrin Konak, Ayşe Kayabaşı ve merhum Gülümser Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Orhan Özcan'ın kayınpederi, EÜAŞ'den emekli Adem Akkaya 02 Eylül 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar :

0 538 038 82 80 oğlu Saffet

0 541 971 93 99 oğlu Tugay Akkaya