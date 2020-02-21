acı kaybımız
Ahmet Ödemiş
21 Şubat 2020 Cuma 09:28
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Oğuzhan Demirci 6 saat önce
Allah Rahmet Eylesin Yakınlarına Baş Sağlığı Dilerim.
Hüseyin albay 6 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Fahri Yılmaz 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerin başı sağ olsun
Allahım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.