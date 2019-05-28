Balıkçıl Mahallesi’nden merhum Serdar ve merhume Mürüvet Şahin ailesinin oğlu; Elif Şahin’in eşi; Tuncay, Serdar, Mürüvet ve Bahar kardeşlerin babası; Hacı, Ragup, Adnan, Cabir, Nebi, Mürüvet ve Fadime Şahin kardeşlerin kardeşi; Abidin Gözükara’nın damadı; Süleyman ve Mustafa Şahin’in yeğeni, Abidin Şahin 60 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazın, 28 Mayıs 2019 Salı günü ikindi namazına müteakiben Balıkçıl Mahallesi camiinde kılınacaktır. Cenaze, Balıkçıl Mahallesi’ne defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi sebze ve meyve hali yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 292 4646 kardeşi Ragup

0505 771 7136 oğlu Tuncay