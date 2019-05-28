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Abidin Şahin 60 yaşında

Abidin Şahin 60 yaşında

Abidin Şahin 60 yaşında

Balıkçıl Mahallesi’nden merhum Serdar ve merhume Mürüvet Şahin ailesinin oğlu; Elif Şahin’in eşi; Tuncay, Serdar, Mürüvet ve Bahar kardeşlerin babası; Hacı, Ragup, Adnan, Cabir, Nebi, Mürüvet ve Fadime Şahin kardeşlerin kardeşi; Abidin Gözükara’nın damadı; Süleyman ve Mustafa Şahin’in yeğeni, Abidin Şahin 60 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazın, 28 Mayıs 2019 Salı günü ikindi namazına müteakiben Balıkçıl Mahallesi camiinde kılınacaktır. Cenaze, Balıkçıl Mahallesi’ne defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi sebze ve meyve hali yanı kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:

 0546 292 4646 kardeşi Ragup

0505 771 7136 oğlu Tuncay

 

 

 

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Saban Tekdemir 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sag olsun Allah sabır versin

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Sait anteplioglu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Cuma kılınç 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet kabri nur dolsun inşAllah

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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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oktay vural 5 saat önce

Allah rahmet eylesin Allah ailesine yakınlarına sabırlar versin

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Hüseyin önat 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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