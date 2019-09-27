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Abidin Polat 61 yaşında,

Abidin Polat 61 yaşında,

Abidin Polat 61 yaşında,
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Malatça (Çalış) Mahallesinden olup, Esentepe mahallesinde oturan İbiş ve Sultan Polat ailesinin oğlu, Hacı Polat'ın damadı, merhum Mustafa, Maammed, Hacı, merhum Veli, Bayram, Cemil ve Kamil Polat kardeşlerin kardeşi, İbrahim, Mikail, Döne, Rakiye, Kanca ve Fadime Polat kardeşlerin babası,  Mesut Şakalar, Hasan Karaca ve Selami Kebali bacanakların kayınbabası, 9 torun dedesi, Terzi Abidin Polat 22 Eylül 2019 Pazar günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon : 0 542 746 56 91 oğlu Mikail


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