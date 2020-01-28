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Abide Vicdan 78 yaşında,

Abide Vicdan 78 yaşında,
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Ekinözü ilçesinden Kadı Mehmet namı ile anılan Mehmet Vicdan'ın eşi, Mehmet ve Ayşe Kaplan'ın kızı, Mehmet, İrfan, Fahri, Nuri Vicdan ve Hatice Kaplan kardeşlerin annesi, Bilal Kaplan'ın kayınvalidesi Abide Vicdan vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Ocak 2020 Çarşamba günü Ekinözü camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 505 660 11 72 oğlu Mehmet 
0 541 667 26 50 damadı Bilal Kaplan 

Yerel Manşetler
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