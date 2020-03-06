Merhum öğretmen Özer Altunay’ın eşi, Kalealtı mahallesinden merhum Bannıoğlu Mustafa-Gülüzar Kılınç’ın kızı, Ümit ve Ahmet kardeşlerin anneleri; Fahri, Mehmet, Hüseyin(Avşar), Ali, Uğur, Nuriye, Sevim, Ayşe ve Leyla kardeşlerin kardeşi, Mıkdat Köse, Necati Gürçay ve Ömer İlhan’ın baldızı Abide Altunay vefat etmiştir.
Cenazesi 07.03.2020 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınıp, Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Mimar Sinan Caddesi çifte minareli cami arkası Mimar Sinan apartmanı oğlu Ümit Altunay’ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 507 931 02 14 oğlu Ümit,
0 533 419 21 27 oğlu Ahmet.
merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina baş saglıgı dilerim