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Abide Altunay

Abide Altunay

Abide Altunay
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Merhum öğretmen Özer Altunay’ın eşi, Kalealtı mahallesinden merhum Bannıoğlu Mustafa-Gülüzar Kılınç’ın kızı, Ümit ve Ahmet kardeşlerin anneleri; Fahri, Mehmet, Hüseyin(Avşar), Ali, Uğur, Nuriye, Sevim, Ayşe ve Leyla kardeşlerin kardeşi, Mıkdat Köse, Necati Gürçay ve Ömer İlhan’ın baldızı Abide Altunay vefat etmiştir.

Cenazesi 07.03.2020 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınıp, Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Mimar Sinan Caddesi çifte minareli cami arkası Mimar Sinan apartmanı oğlu Ümit Altunay’ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 507 931 02 14 oğlu Ümit,

0 533 419 21 27 oğlu Ahmet.

 


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cuma eser 2 gün önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina baş saglıgı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Şule Yüksel 2 gün önce

Mekânın cennet ruhun şad olsun abıde teyzem...

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Asaf yinanç 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim

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Mehmet pamir (izmir) 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine sabır versin inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 2 gün önce

ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun

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Serdal dağ 2 gün önce

Allah rahmet etsin mekani cennet olsun Kederli Ailesine sabirlar ihsan eylesin Topraktan geldik Topra gidecegiz.Her canli mutlaka ölümü tatacaktir.

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bahattin erten 2 gün önce

merhumeye Allahtan rahmet ,necati gürçay nezninde yakınlarına baş sağlığı dilerim.

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