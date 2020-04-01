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Abdurrazzak Kozan 91 yaşında

Abdurrazzak Kozan 91 yaşında
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Sultankorusu Beyyurdu mahallesinden, Kozanoğulu kabilesinden Şeyh Hamit ve Hatice Kozan’ın oğlu , Makbule Kozan’ın eşi, Şeker Fabrikasından emekli Ferit Kozan ve Fahri Kozan’ın , Ferdane Kozan’ın merhum Fazlı Kozan ve Fuat Kozan’ın, Diş Hastanesinden Fatih Kozan, Esnaf Hamit Kozan’ın Babaları, Ömer Faruk Kozan’ın dedesi, vefat etmiştir. Cenazesi 1Nisan 2020 öğle namazına müteakip Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için:

Fahri Kozan: 0537 832 4906

Fatih Kozan: 0530 468 67 43

Hamit Kozan: 0535 226 55 87

Ferit Kozan:0533 382 81 03

Ömer Faruk Kozan: 0554 966 27 57


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ŞAHİN KILINÇ 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM.

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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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YUSUF KOZANOĞLU 5 saat önce

Muzdalip rahatsızlığına yenik düşerek KOZANOĞLU aile büyüğümüzden birini daha üzüntü içerisinde ebedi aleme yolladık, kendisine rahmet dilerim kederli ailesi ve çocuklarına seven dost ve akrabalarına (Kozanoğlu) ailesine sabır dilerim amcamın yeri nur makamı cennet oIsun. ( Çınarın biri daha yok oldu) (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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Mükremin Akdaş 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Etem Kul 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 4 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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MEHMET GÜNEŞ 4 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET TÜM AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ MEKANI CENNET OLSUN.

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