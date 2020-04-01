Abdurrazzak Kozan 91 yaşında

Sultankorusu Beyyurdu mahallesinden, Kozanoğulu kabilesinden Şeyh Hamit ve Hatice Kozan’ın oğlu , Makbule Kozan’ın eşi, Şeker Fabrikasından emekli Ferit Kozan ve Fahri Kozan’ın , Ferdane Kozan’ın merhum Fazlı Kozan ve Fuat Kozan’ın, Diş Hastanesinden Fatih Kozan, Esnaf Hamit Kozan’ın Babaları, Ömer Faruk Kozan’ın dedesi, vefat etmiştir. Cenazesi 1Nisan 2020 öğle namazına müteakip Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için:
Fahri Kozan: 0537 832 4906
Fatih Kozan: 0530 468 67 43
Hamit Kozan: 0535 226 55 87
Ferit Kozan:0533 382 81 03
Ömer Faruk Kozan:
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM.