Abdurrahman Yücel 75 yaşında,

Darende Yenice mahallesinden Süleyman ve Hatice Yücel ailesinin oğlu, İsmail Koç'un damadı, Ali Hakkı, M.Mustafa, Yusuf, Ömer ve Hamit Yücel kardeşlerin kardeşi, Süleyman, Hulusi, İrfan ve Mehmet Ali Yücel ile Hatice ve Ayşe kardeşlerin babası, Muzaffer Ekici ve Ayvaz Alçık'ın kayınbabası, Genca Abdurrahman namı ile anılan Abdurrahman Yücel vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Eylül 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0 541 615 20 99 oğlu Süleyman

0 533 724 34 88 oğlu Hulusi

0 544 241 41 44 oğlu İrfan