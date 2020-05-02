Abdurrahman Esas 64 yaşında
02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:31
Darende Yenice mahallesinden Irza Hacı namı ile anılan Hacı ve Fatma Esas ailesinin oğlu, büyük Hamit ve Rabia Yücel ailesinin damadı, Paşa, Mahmut, Mustafa, Tahir, Fadime, Zülbiye, Sevgi, Lütfiye, Şükriye ve Fatime kardeşlerin kardeşi, Ali, Süleyman, Yasin ve Şenol Esas ile Süheyla Özay kardeşlerin babası, Hüseyin Özay'ın kayınpederi, İstanbul'da ikamet eden Abdurrahman Esas, muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 02 Mayıs 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi İstanbul'da öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Arnavutköy mezarlığına defnedilmistir.
Kuran-ı Kerimi Istanbul Güngören Semtinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 536 212 12 99 kardeşi Paşa
0 535 322 41 75 oğlu Süleyman
0 537 836 48 47 kardeşi Mahmut
0 537 372 97 38 kardeşi Mustafa
0 538 958 80 58 kardeşi Tahir
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Muharrem GÜLBAY 7 saat önce
Merhuma Allah rahmet etsin mekânı cenneti âlâ olsun Allahım merhametiyle yargilasın Allahım yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin
Mehmet Erman 6 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun