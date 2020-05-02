Abdurrahman Esas 64 yaşında

Darende Yenice mahallesinden Irza Hacı namı ile anılan Hacı ve Fatma Esas ailesinin oğlu, büyük Hamit ve Rabia Yücel ailesinin damadı, Paşa, Mahmut, Mustafa, Tahir, Fadime, Zülbiye, Sevgi, Lütfiye, Şükriye ve Fatime kardeşlerin kardeşi, Ali, Süleyman, Yasin ve Şenol Esas ile Süheyla Özay kardeşlerin babası, Hüseyin Özay'ın kayınpederi, İstanbul'da ikamet eden Abdurrahman Esas, muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 02 Mayıs 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi İstanbul'da öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Arnavutköy mezarlığına defnedilmistir.

Kuran-ı Kerimi Istanbul Güngören Semtinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 536 212 12 99 kardeşi Paşa

0 535 322 41 75 oğlu Süleyman

0 537 836 48 47 kardeşi Mahmut

0 537 372 97 38 kardeşi Mustafa

0 538 958 80 58 kardeşi Tahir