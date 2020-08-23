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Abdurrahman Albay 79 yaşında

Abdurrahman Albay 79 yaşında
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 Derici esnaflarından merhum Hacı Ahmet ve Nuriye Albay ailesinin oğlu, Münibe Albay'ın eşi, Yüksel, Şefika, Gül, Ahmet ve merhum Mehmet Albay'ın kardeşleri, Mustafa, İsmail, Aysel,İbrahim, Cuma, Murat, Nuriye ve Hacı Ahmet Albay kardeşlerin babası, Mesut, Hüseyin, Osman ve Mükremin Albay'ın amca çocukları, Yahya Yürümez ve Talip Özer'in kayınbabaları, Abdurrahman Albay 23 Ağustos 2020 pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camiinde   Cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar.
0 545 343 84 22 Mustafa Albay
0 505 767 98 95 İsmail Albay
0 505 385 47 34 İbrahim Albay
0 505 266 70 46 Cuma Albay
0 506 817 34 65 Murat Albay
0545 440 41 65 H.Ahmet Albay
0 505 354 35 02 Yahya Yörümez
0 535 446 33 12 Talip Özer

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