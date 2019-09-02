Abdurrahman Açık 85 yaşında
Abdurrahman Açık 85 yaşında
02 Eylül 2019 Pazartesi 09:16
Hak rahmet eylesin
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Köyümüzün Değerli büyüklerinde olan Abdurrahman amcaya Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun KAZIM KICI/ istanbul
ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun