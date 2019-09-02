banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Abdurrahman Açık 85 yaşında

Abdurrahman Açık 85 yaşında

Abdurrahman Açık 85 yaşında
banner145
 Abdurrahman Açık 85 yaşında
İncecik mahallesinden Hanifi, Ahmet Yunus, Beytullah Açık’ın babaları Cuma, Mevlüt, Celalettin Fırtına’nın ve Cuma Güzel’in dayıları Bozo namı ile anılan Abdurrahman Açık vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Eylül 2019 Pazar İncecik mahallesinde ikindi namazına müteakiben namazı kılınarak İncecik asrı mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim-i İncecik mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye tel: 
0544 447 34 46 Hanifi Açık
0534 434 50 75 Ahmet Açık
0541 420 81 44 Bekir Açık

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet FİDAN 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğlu 4 saat önce

Hak rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fidan Ailesi 3 saat önce

Köyümüzün Değerli büyüklerinde olan Abdurrahman amcaya Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 1 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
KAZIM KICI 56 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun KAZIM KICI/ istanbul

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin fidan 50 dakika önce

ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116