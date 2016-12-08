Kışla mahallesinden Abuzer ve merhume Gültane Çiflikli ailesinin oğlu, Derviş, Abdurrahman, Bilal, Hacı Çiflikli’nin kardeşleri, Mehmet ve Cuma Çiflikli’nin babaları, Mevlüt ve Yusuf Çiflikli’nin enişteleri, Abdulvahap Çiflikli, vefat etmistir.
Cenazesi öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Esentepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 255 12 06 kardeşi Hacı Çiftlikli, 0 530 789 50 06 oğlu Mehmet Çiftlikli.
Allah mekanini cennet eylesin rabbim geride kalanlarina sabir ihsan eylesin