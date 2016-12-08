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Abdulvahap Çiflikli

Kışla mahallesinden Abuzer ve merhume Gültane Çiflikli ailesinin oğlu,

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Abdulvahap Çiflikli

Kışla mahallesinden Abuzer ve merhume Gültane Çiflikli ailesinin oğlu, Derviş, Abdurrahman, Bilal, Hacı Çiflikli’nin kardeşleri, Mehmet ve Cuma Çiflikli’nin babaları, Mevlüt ve Yusuf Çiflikli’nin enişteleri, Abdulvahap Çiflikli, vefat etmistir.

Cenazesi öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Esentepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi civarında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 255 12 06 kardeşi Hacı Çiftlikli, 0 530 789 50 06 oğlu Mehmet Çiftlikli.

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emrullah picak 2 hafta önce

Allah mekanini cennet eylesin rabbim geride kalanlarina sabir ihsan eylesin

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Eminçifliklimuğla 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

MERHUM ABDULVAHAP ÇİFLİKLİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Eminçifliklimuğla 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başısağolsun

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mehmet Gözükara 2 hafta önce

Merhuma Allah'dan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.

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Yusuf KOZANOĞLU 2 hafta önce

Fani dünyadan hak dünyaya göç eden beyefendiye Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, kederli yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun makamı cennet olsun. 08.11.2016

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BİLAL SÖNMEZ 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah.Ailesinin başısagolsun.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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