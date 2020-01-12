banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Abdullah Yıldız

Abdullah Yıldız

Abdullah Yıldız
 Yapılıpınar mahallesinden Abdullah Yıldız vefat etmiştir. Cenazesi 13 Ocak Pazartesi günü defnedilecektir.

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hamdi olgun 11 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
lokantacı kadir akdaş ankara 9 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)