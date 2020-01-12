Yapılıpınar mahallesinden Abdullah Yıldız vefat etmiştir. Cenazesi 13 Ocak Pazartesi günü defnedilecektir.
Abdullah Yıldız
Abdullah Yıldız
12 Ocak 2020 Pazar 11:32
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lokantacı kadir akdaş ankara 9 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun