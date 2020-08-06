Çalış Köyünden Merhum Ali ve Fatma Küsmüş ailesinin oğlu, Emin, Hastane Müdürü Salih, Botaş Genel Müdürlüğünden Adem,Ticaret ve Sanayi Müdürlüğünden Mühendis Yusuf, Döndü, Mediha, Zekiye kardeşlerin abisi, Ali, Faruk, Zekeriya, Güverze Çelik , Kardeşlerin eniştesi, merhum Hakan Kurt,İlyas Güçlü,Hasan Güven'in kayınpederleri, Mesut, EÜAŞ Personeli Sami, Gönül, Saniye, Sabriye, Songül kardeşlerin babası, Abdullah Küsmüş vefat etmiştir. Cenazesi 07 Ağustos 2020 Cuma günü ikindi namazına müteakiben Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0545 347 49 19 Kardeşi Emin Küsmüş
0542 451 92 41 Kardeşi Adem Küsmüş
0543 327 93 79 Oğlu Mesut Küsmüş
0541 441 87 44 Oğlu Sami Küsmüş
Abdullah Küsmüş 76 Yaşında
06 Ağustos 2020 Perşembe 18:31
Çalış Köyünden Merhum Ali ve Fatma Küsmüş ailesinin oğlu, Emin, Hastane Müdürü Salih, Botaş Genel Müdürlüğünden Adem,Ticaret ve Sanayi Müdürlüğünden Mühendis Yusuf, Döndü, Mediha, Zekiye kardeşlerin abisi, Ali, Faruk, Zekeriya, Güverze Çelik , Kardeşlerin eniştesi, merhum Hakan Kurt,İlyas Güçlü,Hasan Güven'in kayınpederleri, Mesut, EÜAŞ Personeli Sami, Gönül, Saniye, Sabriye, Songül kardeşlerin babası, Abdullah Küsmüş vefat etmiştir. Cenazesi 07 Ağustos 2020 Cuma günü ikindi namazına müteakiben Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.