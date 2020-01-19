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Abdullah Kılınç 80 yaşında

Abdullah Kılınç 80 yaşında
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Izgın Mahallesinden Mevlüt Duran ve Ayşe Kılınç ailesinin oğlu, Musa Tanrıverdi'nin damadı, Belediye Encümeni Sadık Kılınç, Ahmet, Hulusi, Şefika, Ayşe, Hatice, Sümeyye, Emine ve Özlem kardeşlerin babası, merhum Osman, Seyit, Mehmet, Mahmut, Emin Kılınç'ın kardeşi, Davut, Niyazi ve Döşemeci Mustafa Kılınç'ın amcası Abdullah Kılınç 19 Ocak 2020 pazar günü vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerimi Izgın Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 536 425 80 82 yeğeni Mustafa

0 536 937 60 15 oğlu Sadık


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