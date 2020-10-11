Büyükyapalak mahallesinden merhum Hüseyin, Elif, Hatice Çiftçi ailesinin oğlu; Emine Çiftçi'nin eşi Bekir Yemliha, Fatih, Babür, Hakan, Ali Mazhar, Alper kardeşlerin ağabeyi Mehmet Bilgehan, Yusuf, Metehan ve Mihriban, Elif kardeşlerin babaları emekli vakıflar müfettişi Abdullah Çiftçi vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'da pazartesi definedilecektir. İrtibat kardeşi Bekir 0533 965 2728 kardeşi Fatih 0541 412 04 68 kardeşi Ali mazhar 0546 453 32 68 oğlu Mehmet Bilgehan 0533 424 99 59 oğlu Yusuf Metehan 0530 039 43 07
Abdullah Çiftçi
11 Ekim 2020 Pazar 08:49
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