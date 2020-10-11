Abdullah Çiftçi 65 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden merhum Hüseyin, Elif, Hatice Çiftçi ailesinin oğlu; Emine Çiftçi'nin eşi Bekir Yemliha, Fatih, Babür, Hakan, Ali Mazhar, Alper kardeşlerin ağabeyi Mehmet Bilgehan, Yusuf, Metehan ve Mihriban, Elif kardeşlerin babaları emekli vakıflar müfettişi Abdullah Çiftçi vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'da pazartesi definedilecektir.
İrtibat kardeşi
0533 965 2728 Bekir
0541 412 04 68 kardeşi Fatih
0546 453 32 68 kardeşi Ali Mazhar
0533 424 99 59 oğlu Mehmet Bilgehan
0530 039 43 07 oğlu Yusuf Metehan
İrtibat kardeşi
0533 965 2728 Bekir
0541 412 04 68 kardeşi Fatih
0546 453 32 68 kardeşi Ali Mazhar
0533 424 99 59 oğlu Mehmet Bilgehan
0530 039 43 07 oğlu Yusuf Metehan
0533 191 80 65 Kardeşi Alper