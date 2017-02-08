Abdulkadir Kışlal 64 yaşında

Güneşli Mahallesinden Öğretmen Ayşe Kışlal’ın eşi, merhum Abdülkerim ve merhume Şefika Kışlal ailesinin oğlu, Abdülkerim Kışlal ve Merve Kışlal Apdik kardeşlerin babaları, Altuğ Apdik’in kayınpederi, Saime Öztürk, Sermin Öztürk, Halime Yenel, Sevil Özcan, Ahmet Kışlal, Vahide Kışlal ve Ülker Yıldırım’ın kardeşi, Şeref Yenel, Ahmet Özcan, İsmet Öztürk, Hacı Ahmet Yıldırım, merhum Ali İhsan Öztürk, merhum Necati Kışlal’ın kayınbiraderi, Kadriye Kışlal, Yıldız Arığ, Mehtap Arığ, Hacer Söylemezoğlu ve Neşe Güven’in eniştesi, Ömer Söylemezoğlu, İrfan Güven ve merhum Bahadır Kışlal’ın bacanağı, emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Abdulkadir Kışlal, 8 Şubat Çarşamba günü Ankara’da vefat etmiştir.

Cenazesi 9 Şubat Perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Uğurlu Sokak 6/3 Kurtuluş Ankara’da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 505 371 34 63 Abdülkerim Kışlal,

0 506 389 40 12 Ayşe Kışlal,

0 536 222 52 94 Şeref Yenel,

0 533 723 14 05 Ahmet Kışlal,

0 532 338 24 27 İsmet Öztürk.