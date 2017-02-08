Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Abdulkadir Kışlal 64 yaşında

Güneşli Mahallesinden Öğretmen Ayşe Kışlal’ın eşi,

Bu haber kez okundu.

Abdulkadir Kışlal 64 yaşında

Güneşli Mahallesinden Öğretmen Ayşe Kışlal’ın eşi, merhum Abdülkerim ve merhume Şefika Kışlal ailesinin oğlu, Abdülkerim Kışlal ve Merve Kışlal Apdik kardeşlerin babaları, Altuğ Apdik’in kayınpederi, Saime Öztürk, Sermin Öztürk, Halime Yenel, Sevil Özcan, Ahmet Kışlal, Vahide Kışlal ve Ülker Yıldırım’ın kardeşi, Şeref Yenel, Ahmet Özcan, İsmet Öztürk, Hacı Ahmet Yıldırım, merhum Ali İhsan Öztürk, merhum Necati Kışlal’ın kayınbiraderi, Kadriye Kışlal, Yıldız Arığ, Mehtap Arığ, Hacer Söylemezoğlu ve Neşe Güven’in eniştesi, Ömer Söylemezoğlu, İrfan Güven ve merhum Bahadır Kışlal’ın bacanağı, emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Abdulkadir Kışlal, 8 Şubat Çarşamba günü Ankara’da vefat etmiştir.

Cenazesi 9 Şubat Perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Uğurlu Sokak 6/3 Kurtuluş Ankara’da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 505 371 34 63 Abdülkerim Kışlal,

0 506 389 40 12 Ayşe Kışlal,

0 536 222 52 94 Şeref Yenel,

0 533 723 14 05 Ahmet Kışlal,

0 532 338 24 27 İsmet Öztürk.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner25

banner55