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Abdulkadir Bozdoğan

Abdulkadir Bozdoğan
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Ekinözü ilçesinden Deli Küçükler kabilesinden Mücahit, Mehmet, Halil, Sadullah, Necmettin ve Gülcan Bozdoğan ile Hacer Çiçek, Rahime Hızalan ve Emine Keskin kardeşlerin babası; Bünyamin Bozdoğan, Yunus Keskin, Adem Çiçek ve Saim Hızalan bacanakların kayınbabası Abdulkadir Bozdoğan vefat etmiştir. Cenazesi 4 Mart Perşembe günü öğle namazına müteakip Ekinözü Merkez Cami'nden kaldırılacaktır. Taziyesi, Davulga'da kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar:
0544 966 7712 oğlu Mehmet
0543 729 1763 oğlu Sadullah


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Abdulkadir Bozdoğan
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