Ekinözü ilçesinden Deli Küçükler kabilesinden Mücahit, Mehmet, Halil, Sadullah, Necmettin ve Gülcan Bozdoğan ile Hacer Çiçek, Rahime Hızalan ve Emine Keskin kardeşlerin babası; Bünyamin Bozdoğan, Yunus Keskin, Adem Çiçek ve Saim Hızalan bacanakların kayınbabası Abdulkadir Bozdoğan vefat etmiştir. Cenazesi 4 Mart Perşembe günü öğle namazına müteakip Ekinözü Merkez Cami'nden kaldırılacaktır. Taziyesi, Davulga'da kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

0544 966 7712 oğlu Mehmet

0543 729 1763 oğlu Sadullah