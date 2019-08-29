Abdulhamit Arığ, 87 yaşında

Merhum Cemil Arığ’ın oğlu, Ayşe Arığ’ın eşi, merhum Sait Arığ’ın kardeşi, merhum Ahmet, Afet, Ahsen Arığ ile Ufuk Özel kardeşlerin babası, Ethem ve Ali Arığ ile Korkmaz Özel bacanakların kayınbabası, Safi ve Sadri Arığ’ın amcası, Mustafa Suphi ve Abdulhamit Arığ’ın dedesi, Abdulhamit Arığ vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Ağustos Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Sekili Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0544 836 5740 yeğeni Safi Arığ

0541 930 3479 torunu Mustafa Suphi Arığ

0533 934 7447 torunu Abdulhamit Arığ.