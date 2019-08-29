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Abdulhamit Arığ, 87 yaşında

Abdulhamit Arığ, 87 yaşında

Abdulhamit Arığ, 87 yaşında
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Merhum Cemil Arığ’ın oğlu, Ayşe Arığ’ın eşi, merhum Sait Arığ’ın kardeşi, merhum Ahmet, Afet, Ahsen Arığ ile Ufuk Özel kardeşlerin babası, Ethem ve Ali Arığ ile Korkmaz Özel bacanakların kayınbabası, Safi ve Sadri Arığ’ın amcası, Mustafa Suphi ve Abdulhamit Arığ’ın dedesi, Abdulhamit Arığ vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Ağustos Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Sekili Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefon:

 

0544 836 5740 yeğeni Safi Arığ

0541 930 3479 torunu Mustafa Suphi Arığ

0533 934 7447 torunu Abdulhamit Arığ.


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Ali Akarsu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Şerif Uzman 4 saat önce

Merhum Abdülhamit Arığ beyefendiye Allahtan rahmet,Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.Şerif Uzman-İstanbul

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Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, Ali Arığ nezdinde yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Arif Bilgin 3 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesinin eş dost ve akrabalarının başı sağ olsun.

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SEMİH SEZER İSTANBUL 3 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINKARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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yaşar özcan mersin 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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cuma eser 2 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

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