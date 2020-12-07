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Abdulhaluk Çeleğen 68 Yaşında

Abdulhaluk Çeleğen 68 Yaşında
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Ekinözü Maarif mahallesinden Hüseyin Kiha (Hacezler) Kabilesinden Hacı Mehmet ve Sultan Çeleğen ailesinin oğlu, Seniha’nin eşi, merhum Şehit Hikmet, Milli Eğitimde memur Ömer, Havva Özen ve Sultan Muhacir’in babaları, merhum Milli Eğitimden emekli Ahmet Turan, Öğretmen Adem, Öğretim Görevlisi Fatih İlyasoğulları, Rabia ve Şefika’nın kardeşleri, Kaski’de memur Cebrail Muhacir ve Hacı Özen’in kayınbabası, Hospital Türk Hastanesi Başhekimi Dr. Sait Enver, Dr. Ahmet Mücahit, Eski Belediye Başkanı Nursi, Göksun Nüfus Müdürü Mesut, Elbistan Belediye Memuru Halil, Öğretmen Emrullah, Nevzat, Hacı Seyfi’nin amca oğulları, Ahmet, Erhan, Abdurrahim’in enişteleri, Ekinözü Belediyesi işletme müdürü Mehmet Akif, Dr.Mehmet, Dr. İzzet,Mehmet Akif, Yasin, Taha, Ahmet Said, Furkan, Dr.Kübra, Dr. Ünzile, Tuba’nın amcaları, TKİ’den emekli Şehit babası AbdulHaluk Çeleğen 6 Aralık Pazar günü vefat etmiştir.

Taziyesi evde yapılmayacaktır.

Taziye için,

Kardeşi Fatih : 0542 343 10 71

Kardeşi Adem: 0505 803 75 43 


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Abdulhaluk Çeleğen 68 Yaşında
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Hacı BALKAN 5 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekani cennet olsun

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MEHMET AKİF İLYASOĞULLARI 5 saat önce

İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Eş, dost ve akrabalarının başı sağolsun.

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mükremin akdaş 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 5 saat önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 5 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Kadir Özkara 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Fazlı Turk 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.

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Ahmet ÖZDEMİR (TLF emeklisi) 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet toprağı bol olsun

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