Abdulhaluk Çeleğen 68 Yaşında

Ekinözü Maarif mahallesinden Hüseyin Kiha (Hacezler) Kabilesinden Hacı Mehmet ve Sultan Çeleğen ailesinin oğlu, Seniha’nin eşi, merhum Şehit Hikmet, Milli Eğitimde memur Ömer, Havva Özen ve Sultan Muhacir’in babaları, merhum Milli Eğitimden emekli Ahmet Turan, Öğretmen Adem, Öğretim Görevlisi Fatih İlyasoğulları, Rabia ve Şefika’nın kardeşleri, Kaski’de memur Cebrail Muhacir ve Hacı Özen’in kayınbabası, Hospital Türk Hastanesi Başhekimi Dr. Sait Enver, Dr. Ahmet Mücahit, Eski Belediye Başkanı Nursi, Göksun Nüfus Müdürü Mesut, Elbistan Belediye Memuru Halil, Öğretmen Emrullah, Nevzat, Hacı Seyfi’nin amca oğulları, Ahmet, Erhan, Abdurrahim’in enişteleri, Ekinözü Belediyesi işletme müdürü Mehmet Akif, Dr.Mehmet, Dr. İzzet,Mehmet Akif, Yasin, Taha, Ahmet Said, Furkan, Dr.Kübra, Dr. Ünzile, Tuba’nın amcaları, TKİ’den emekli Şehit babası AbdulHaluk Çeleğen 6 Aralık Pazar günü vefat etmiştir.
Taziyesi evde yapılmayacaktır.
Taziye için,
Kardeşi Fatih : 0542 343 10 71
Kardeşi Adem: 0505 803 75 43
Allah rahmet eylesin.Mekani cennet olsun