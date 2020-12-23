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Abdul Gazi Kurt 87 yaşında

Abdul Gazi Kurt 87 yaşında
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Çiçek Mahallesi’nden Döne Kurt’un eşi, sağlık memuru Ali İhsan, Cumhur, Cuma ve Alaettin Kurt kardeşlerin babası, Leyla Aygün, Nihat Kurt, Hikmet Kurt, Yaşar Demir ve Serhat Kurt’un amcası Abdul Gazi Kurt vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Aralık Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Çiçek Mahallesi’nde defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:


0537 552 9303 oğlu Ali İhsan


0539 263 5681 oğlu Cumhur


0538 947 5778 oğlu Cuma


0546 749 1454 oğlu Alaettin.


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Abdul Gazi Kurt 87 Yaşında
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