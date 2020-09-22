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Abdil Mezdeği 67 yaşında

Abdil Mezdeği 67 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden Mustafa ve Hüsne Mezdeği ailesinin oğlu, Alembey Mahallesi’nden Cuma ve Fadime Gök’ün damadı, Aysel Mezdeği’nin eşi, Mamo, Sami, Selver, Fadime ve Hatice kardeşlerin kardeşi, Mustafa, Emrullah, İlknur, Safiye, Songül ve İmran kardeşlerin babası, Yasin Köse, İbrahim Tap, Ali Çam ve Mehmet Zencirkıran bacanakların kayınbabası, eski Doğan Belediye Başkanı Cengiz Mezdeği’nin amcası Abdil Mezdeği vefat etmiştir. Cenazesi, 22 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakiben Doğan Mahallesi aşağı camiinde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi, Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi’ndeki kendi hanesindedir.

 

Taziye için telefonlar:

0542 424 9178 oğlu Mustafa

0543 684 3610 oğlu Emrullah

0534 518 0010 kardeşi Sami

0544 428 8251 yeğeni Cengiz.

 


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Anahtar Kelimeler:
Abdil Mezdeği 67 Yaşında
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Muammer yildirim 9 saat önce

Allah.rahmet.eylesin.mekani.cennet.olsun

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SEMİH SEZER 9 saat önce

ABDİL KARDEŞİME ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 9 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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lokantacı kadir akdaş ankara 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah mezdegi ailesine sabır ve metanetler dilerim

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Ali Akarsu Istanbul 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Eminçiflikli muģla 9 saat önce

Allah rahmet eylesin başınız saģolsun

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TAHSİN KUL 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN,MEKANI CENNET OLSUN.

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Yusuf demir 9 saat önce

İyi bir komşuydu Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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