Abdil Mezdeği 67 yaşında

Doğan Mahallesi’nden Mustafa ve Hüsne Mezdeği ailesinin oğlu, Alembey Mahallesi’nden Cuma ve Fadime Gök’ün damadı, Aysel Mezdeği’nin eşi, Mamo, Sami, Selver, Fadime ve Hatice kardeşlerin kardeşi, Mustafa, Emrullah, İlknur, Safiye, Songül ve İmran kardeşlerin babası, Yasin Köse, İbrahim Tap, Ali Çam ve Mehmet Zencirkıran bacanakların kayınbabası, eski Doğan Belediye Başkanı Cengiz Mezdeği’nin amcası Abdil Mezdeği vefat etmiştir. Cenazesi, 22 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakiben Doğan Mahallesi aşağı camiinde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi, Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi’ndeki kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

0542 424 9178 oğlu Mustafa

0543 684 3610 oğlu Emrullah

0534 518 0010 kardeşi Sami

0544 428 8251 yeğeni Cengiz.